На территории московского женского СИЗО-6 произошел пожар

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Возгорание произошло на территории женского СИЗО-6 "Печатники" на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

Информация о пожаре на улице Шоссейной, дом 92, поступила в 16:17 мск. "По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит возгорание на первом этаже четырехэтажного здания. Что именно горит и площадь пожара уточняется", - сказали в пресс-службе.

По данным ведомства, из СИЗО эвакуировали порядка 600 человек, их разместили в соседних корпусах. "Организуется штаб пожаротушения", - сказали в пресс-службе.

Как добавили в главке, сведений о пострадавших не поступало.

Руководитель пресс-службы УФСИН по Москве Сергей Цыганков уточнил, что открытого горения нет. "В СИЗО-6 возникло задымление. Открытого горения нет. На место происшествия вызваны силы МЧС. Причины происшествия выясняются", - отметил он. Цыганков сообщил, что арестованные перемещены в безопасное место в пределах учреждения.

В ведомстве уточнили, что из СИЗО эвакуировали 850 человек.

Источник в в экстренных службах сообщил, что "с четвертого этажа из окна идет густой черный дым, в здании плотное задымление". По его данным, пожарные не могут найти очаг возгорания. "Пожарные не могут найти очаг возгорания в женском СИЗО-6 для его тушения", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что, по словам представителей администрации СИЗО, горит или пекарня, или комната, где хранятся матрасы.

Всего в здании изолятора три корпуса. В настоящее время из горящего здания людей переводят в сборный пункт. Как передает корреспондент ТАСС, во время рассмотрения жалобы на арест экс-главы Минобрнауки Марины Лукашевич при трансляции из СИЗО раздавались звуки пожарной сигнализации. Мосгорсуд успел рассмотреть жалобу.