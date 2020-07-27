В Петербурге кассация оставила без изменений решение о взыскании с Кехмана 11 млрд рублей

"Определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда оставить без изменения, а кассационную жалобу без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Северо-Западного округа отказался отменить решение Тринадцатого арбитражного апелляционного суду в Санкт-Петербурге и решение первой инстанции, Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти, которые постановили выдать "БМ-Банку" исполнительный лист для принудительного взыскания с признанного банкротом художественного руководителя Михайловского театра Владимира Кехмана более 11 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС в понедельник представитель суда.

Кехмана ранее признали банкротом Высоким судом Лондона и просили российский суд признать действительным это решение на территории РФ, но ему отказали в трех инстанциях. Позже суд в России также признал его банкротом. Летом прошлого года суд в Санкт-Петербурге завершил процедуру банкротства Кехмана, не освободив его от обязанности вернуть долги кредиторам.

После этого крупнейшие кредиторы Кехмана, в число которых вошел "БМ-Банк", требовали выдать арбитраж исполнительные листы для принудительного взыскания долга, однако получили отказ. Они дошли до Верховного суда, который обязал пересмотреть решения арбитража, после чего "БМ-Банк" получил лист на взыскание с должника более 11 млрд рублей. Также листы были выданы "Промсвязьбанку" на сумму более 1,6 млрд рублей, фирме "Аквамарин" на сумму более 1,4 млрд рублей и "Сбербанку" на почти 4,3 млрд рублей.

При этом сам Кехман не согласился с решением о выдаче и подал апелляционные и кассационную жалобы.