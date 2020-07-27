Уничтоженный террорист в Химках находился в России легально

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Гражданин Таджикистана, готовивший теракт в Москве и уничтоженный в подмосковных Химках, находился в России на законных основаниях. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"По предварительной информации, гражданин Таджикистана Одил Каюмов находился на территории РФ на законных основаниях, а также имел патент на трудовую деятельность", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что ранее Каюмов не попадал в поле зрения российских правоохранительных органов.

Как сообщили в понедельник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, накануне в подмосковных Химках был ликвидирован боевик, готовивший массовый расстрел граждан в Москве и отъезд в Сирию в ряды террористов. Подозреваемого обнаружили в районе заброшенных гаражей в Химках. При попытке задержания и проверки гражданин Таджикистана открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов, а в результате ответных действий был нейтрализован. При осмотре места происшествия обнаружены автомат АК-74У, три снаряженных магазина, две гранаты "Ф-1" и одна граната РГД. Оружие и боеприпасы находились в его сумке, которую обследовала специально обученная на поиск взрывчатки собака. Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ).

В ходе проведенного следователями СК обыска в арендованной им квартире обнаружены вещественные доказательства того, что уничтоженный был связан с эмиссарами международной террористической организации в Сирии и готовил массовый расстрел граждан. Ведется розыск его возможных соучастников.

По данным источника в правоохранительных органах, боевик планировал устроить теракт в парке в Москве 26 июля, возбуждено также уголовное дело о покушении на теракт.