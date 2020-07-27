Пожар в московском женском СИЗО-6 локализован

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание в женском СИЗО-6 в московском районе Печатники. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

"В 17:45 пожар локализован", - сказал собеседник агентства.

Источник в экстренных службах уточнил, что площадь пожара составила 30 кв. м.

Информация о пожаре в женском СИЗО-6 на Шоссейной улице, 92, поступила в 16:17 мск. Возгорание возникло на первом этаже. Со слов администрации, пожар произошел в пекарне или комнате для хранения матрасов. Очаг возгорания находится в подвальном помещении. Данных о пострадавших нет.

В здании изолятора три корпуса. Из горящего здания эвакуированы 850 человек, они размещены в соседних корпусах. Как передает корреспондент ТАСС, во время рассмотрения жалобы на арест экс-замглавы Минобрнауки Марины Лукашевич при трансляции из СИЗО раздавались звуки пожарной сигнализации. Мосгорсуд успел рассмотреть жалобу.