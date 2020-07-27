Московские суды арестовали 10 человек за участие в межэтнических конфликтах в городе

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Московские суды арестовали десять человек за участие в массовых межэтнических столкновениях в разных районах столицы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службах столичных судов.

"Никулинский суд избрал меры пресечения в виде заключения под стражу пятерым лицам. Это Никоян Артак, Апреян Арсен, Апреян Армен, Никоян Сейран, Петросян Аргишт, все обвиняются по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство в составе группы лиц")", - сказали в Никулинском суде. Ранее в Троицком суде по аналогичному делу был арестован выходец из Азербайджана А. Можлумов, а еще четверо уроженцев этой страны были арестованы Кузьминским судом.