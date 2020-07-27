Причиной пожара в московском женском СИЗО могло стать короткое замыкание

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Короткое замыкание рассматривается пока как основная версия причины пожара в женском СИЗО-6 в московском районе Печатники. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание. Также рассматриваются и другие версии. О точных причинах можно будет говорить после полной ликвидации пожара, когда отработают дознаватели", - сказал источник.

Тушение пожара продолжается уже почти четыре часа. Информация о возгорании в женском СИЗО-6 на Шоссейной улице, 92, поступила в 16:17 мск. Оно возникло в подвальном помещении, где хранятся матрасы. Погибших и пострадавших нет. В 17:45 возгорание локализовано. Его общая площадь, по последним данным, составляет 50 кв. метров.

В здании изолятора три корпуса. Из горящего здания эвакуированы 850 человек, они размещены в соседних корпусах. Как передает корреспондент ТАСС, во время рассмотрения жалобы на арест экс-замглавы Минобрнауки Марины Лукашевич при трансляции из СИЗО раздавались звуки пожарной сигнализации. Мосгорсуд успел рассмотреть жалобу.