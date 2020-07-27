На пропавшем в Бурятии самолете Ан-2 не сработал радиомаяк

ТАСС, 27 июля. Спасатели пока не могут вести наземные поиски самолета Ан-2, пропавшего 19 июля после вылета из поселка Кырен в Бурятии из-за несработавшего радиомаяка, сообщается в понедельник на официальной странице правительства Бурятии в социальной сети "ВКонтакте".

"По неизвестной причине на пропавшем воздушном судне не сработал радиомаяк. Радиомаяк обычно срабатывает при любой аварии. <...> Сейчас же у нас нет ни данных радиомаяка, ни явных очевидцев. По этой причине мы пока не можем задействовать наземную поисково-спасательную группировку", - приводятся в сообщении слова спасателя бурятской поисково-спасательной службы Игоря Задевалова.

В прошлом году, когда такое же судно потерпело авиакатастрофу, благодаря сработавшему радиомаяку экипаж эвакуировали в течение двух часов после падения самолета. Поиски ведутся на слишком обширной территории - в Тункинском и Окинском районах Бурятии и на территории Черемховского района Иркутской области, чтобы можно было задействовать наземную группу без уточненной локации, говорится в сообщении. Также поиски осложняет отсутствие сведений о точном маршруте полета и горно-таежная местность.

"Всего с нарастающим итогом проведено 38 вылетов четырьмя бортами (Ми-8, Ан-2, Робинсон R-66 и Ан-26). Площадь обследованной территории за 7 дней составляет более 12 тысяч кв. км", - уточняется в сообщении главного управления МЧС Республики Бурятия.

Самолет Ан-2 авиакомпании "Феникс" вылетел 19 июля из поселка Кырен Тункинского района Бурятии и не вышел на связь. Самолет должен был облететь Тункинский и Окинский районы, чтобы определить область авиаобработки лесов от тутового шелкопряда. На его борту находились шесть человек - два члена экипажа данного воздушного судна и четыре члена экипажей других воздушных судов авиакомпании "Феникс", которые позже должны были принять участие в обработке лесов. В авиакомпании ранее сообщили, что самолет 1984 года выпуска, находился в "идеальном состоянии", а экипаж имеет большой опыт полетов.

Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").