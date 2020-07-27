После стрельбы на вечеринке с переодетыми полицейскими в Сочи возбудили уголовное дело

КРАСНОДАР, 27 июля. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело из-за стрельбы из охолощенного оружия в Сочи, где аниматоры предстали на вечеринке в образе полицейских, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

"По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ "Хулиганство", - говорится в сообщении. Она предполагает наказание в виде тюремного заключения на срок до пяти лет.

В отношении двух аниматоров составлены административные протоколы по статье 17.12 КоАП РФ "Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов", предполагающей штраф до 1500 рублей. Ранее сообщалось, что установлены пять аниматоров и организатор праздника.

Форменное обмундирование сотрудников полиции и охолощенное оружие изъяты и отправлены на экспертизу.

В понедельник в местных сообществах в социальных сетях появилась видеозапись, на которой к мужчине на базе отдыха подходят два сотрудника полиции в форме. После чего мужчина ударяет бутылкой одного из них, другой человек в форме совершает выстрел из автомата в воздух. В ГУ МВД России по Краснодарскому краю поясняли, что видео является постановочным, оно сделано на вечеринке на территории одной из баз отдыха в Лазаревском районе Сочи.