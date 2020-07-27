Пожар в женском СИЗО-6 в Москве потушен

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Пожарные спустя пять часов полностью ликвидировали возгорание в женском СИЗО-6 в столичном районе Печатники. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

"В 21:28 мск объявлена ликвидация пожара", - сказал собеседник агентства.

Информация о пострадавших

По данным источника в медицинскиз кругах, медпомощь понадобилась 10 женщинам. "Медицинская помощь понадобилась до 10 женщинам. У них возникло небольшое недомогание, всем была оказана помощь, госпитализация не нужна, сейчас их самочувствие нормальное", - сказал собеседник агентства. По данным источника, в результате пожара задымление было во всех камерах, дым поднялся до самых верхних этажей по вентиляции.

Со своей стороны член ОНК Москвы Ева Меркачева отметила, что информация о пострадавших им не поступала.

Информация о пожаре в СИЗО на Шоссейной улице, 92 поступила в 16:17 мск. В 17:45 возгорание было локализовано, его площадь составила 50 кв. метров. В здании изолятора три корпуса. Из горящего здания эвакуированы 850 человек, они размещены в соседних корпусах. Предположительно, причиной пожара стало короткое замыкание.