Прокуратура проконтролирует расследование дела о покупке краснокнижных птиц в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 27 июля. /ТАСС/. Прокуратура дагестанского города Избербаш взяла на контроль ход расследования уголовного дела о незаконном приобретении краснокнижных птиц жителем Краснодарского края. Об этом ТАСС сообщила в понедельник пресс-служба республиканкой прокуратуры.

"Прокуратурой Избербаша взят на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение, пересылка и продажа особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации")", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, из материалов уголовного дела следует, что в апреле 2020 года житель Краснодарского края по предварительному сговору с иными лицами в городе Избербаше незаконного приобрел у неустановленного лица занесенных в Красную книгу РФ птиц - 12 особей филина, двух особей белоголового сипа, а также по одной особи орлана-белохвоста и орла-могильника. "В последующем приобретенных птиц незаконно переслал для временного хранения в приют для диких животных в селе Нижний Рукель Дербентского района", - заключил представитель прокуратуры.