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Дело в отношении Сергея Фургала

Лидеру "Левого фронта" Удальцову грозит арест за организацию акций в поддержку Фургала

Его задержали и доставили в ОВД Мещанское
Лидер движения "Левый фронт" Сергей Удальцов Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Лидер движения "Левый фронт" Сергей Удальцов
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов задержан и доставлен в ОМВД Мещанского района Москвы, ему грозит административный арест за организацию акций протеста в поддержку выступлений в Хабаровске. Об этом журналистам сообщила его жена Анастасия.

"Сергея Удальцова задержали возле дома сотрудники полиции "за поддержку Хабаровска". В настоящий момент он находится в ОВД Мещанское. Его оставляют там на ночь. Завтра будет суд в Мещанском суде в 10:00. Обвиняют в организации акций в поддержку Хабаровска, грозит арест", - сказала она.

25 июля в центре Москвы полиция задержала несколько участников акций протеста в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Удальцов освещал эту акцию в Twitter, но, по его словам, участия в ней не принимал.

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