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СМИ: четыре человека стали жертвами шторма "Ханна" в Мексике

Шторм принес сильные дожди, вызвавшие масштабные подтопления и перебои с электроснабжением в населенных пунктах

МЕХИКО, 28 июля. /ТАСС/. По меньшей мере четыре человека погибли при прохождении тропического шторма "Ханна" по территории регионов на северо-востоке Мексики. Два человека стали жертвами удара стихии в штате Тамаулипас, еще два - в Коауиле, сообщила на своем сайте в понедельник газета Milenio.

Шторм принес сильные дожди, вызвавшие масштабные подтопления и перебои с электроснабжением во многих населенных пунктах. В штате Нуэво-Леон, по данным властей, в безопасные районы были вывезены более 700 человек, еще порядка 400 были эвакуированы в Тамаулипасе. Власти пострадавших регионов продолжают оценку нанесенного циклоном ущерба.

В понедельник шторм потерял силу и превратился в тропическую депрессию. По данным Национального управления гражданской обороны, в настоящее время она находится в районе штатов Дуранго и Сакатекас, где также ожидаются сильные осадки.

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