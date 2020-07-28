В Новой Москве используют вертолет для поиска заблудившейся 75-летней женщины

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Пожилая женщина потерялась в лесу в Новой Москве в понедельник вечером, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

"Проходят поиски пожилой женщины, потерявшейся в Новой Москве в районе деревни Зверево", - сказали в главке.

Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что к поискам привлечены значительные силы, включая вертолет Московского авиационного центра.

На форуме поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" сообщается, что потерялась 75-летняя Федотова Мария Дмитриевна. Ее рост - 165 см, худощавого телосложения, глаза голубые. С собой у женщины был рюкзак.