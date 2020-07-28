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Один человек пострадал в результате взрыва газа в Красноярском крае

По данным источника в экстренных службах, из жилого дома эвакуировали 60 человек

КРАСНОЯРСК, 28 июля. /ТАСС/. Одна женщина пострадала в результате взрыва газа в жилом доме в селе Новая Солянка в Рыбинском районе Красноярского края. Об этом ТАСС сообщили в ЕДДС района.

"Взорвался газ. Улица Центральная. Один пострадавший - бабушка, которая там проживала. Там пострадали две квартиры", - сказал собеседник агентства.

Источник ТАСС в экстренных службах региона сообщил, что взрыв произошел в трехэтажном жилом доме, эвакуированы 60 человек.

В региональном главке МЧС не уточнили характер происшествия, сообщив журналистам, что к месту направлены силы пожарно-спасательного гарнизона и опергруппа из Красноярска. "Причины произошедшего будут устанавливать правоохранительные органы", - сообщил представитель ведомства, добавив, что пожара на месте происшествия нет, но есть разрушения.

Согласно представленным ведомствам фотографиям, в одной из квартиры дома выбиты окна, повреждена одна из стен. Как сообщает пресс-служба краевого главка МВД, на месте работает следственно-оперативная группа.

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