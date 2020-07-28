Источник: пропавший более недели назад Ан-2 обнаружили в Иркутской области

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Самолет Ан-2, пропавший более недели назад, обнаружен в Иркутской области. Об этом ТАСС сообщили во вторник в экстренных службах.
"Поступила информация, что в Усольском районе Иркутской области обнаружен пропавший самолет Ан-2, на борту которого находились шесть человек", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что самолет был обнаружен с воздуха, информация уточняется.
Самолет Ан-2 авиакомпании "Феникс" вылетел 19 июля из поселка Кырен Тункинского района Бурятии и не вышел на связь. Он должен был облететь Тункинский и Окинский районы, чтобы определить область авиаобработки лесов от тутового шелкопряда. На его борту находились шесть человек - два члена экипажа и четыре члена экипажей других воздушных судов авиакомпании "Феникс", которые позже должны были принять участие в обработке лесов. В авиакомпании ранее сообщили, что самолет 1984 года выпуска находился в "идеальном состоянии", а экипаж имеет большой опыт полетов.
Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").