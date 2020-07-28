Источник: пропавший более недели назад Ан-2 обнаружили в Иркутской области

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Самолет Ан-2, пропавший более недели назад, обнаружен в Иркутской области. Об этом ТАСС сообщили во вторник в экстренных службах.

"Поступила информация, что в Усольском районе Иркутской области обнаружен пропавший самолет Ан-2, на борту которого находились шесть человек", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что самолет был обнаружен с воздуха, информация уточняется.