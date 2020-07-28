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В Михайловске из-за непогоды 16,5 тыс. человек остались без света

Специалисты ведут аварийно-восстановительные работы

ПЯТИГОРСК, 28 июля. /ТАСС/. Энергетики восстанавливают электроснабжение 16,5 тыс. жителей города Михайловска Ставропольского края, нарушенного из-за ливня и сильного ветра в понедельник вечером. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе краевого МЧС.

"В Михайловске произошло аварийное отключение электроэнергии у 5 490 абонентов частного сектора (16 500 человек)", - говорится в сообщении. В пресс-службе ТАСС сообщили, что сейчас ведутся восстановительные работы.

По данным ГУ МЧС, ветер повалил 28 деревьев, пострадавших нет. Также подтопило четыре приусадебных участка, вода с них уже сошла. Повреждены кровли двух домов. "Ориентировочное время очистки всей территории Михайловска от мусора и упавших деревьев - 19:00 мск вторника", - сказано в сообщении.

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РоссияСтавропольский край
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