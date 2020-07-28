Собственника сети ресторанов "Тарас Бульба" объявили в федеральный розыск

Согласно приговору суда, бизнесмен должен был заплатить недоимки по налогам, но после освобождения из-под стражи фактически скрылся. "После возбуждения в феврале 2020 года уголовного дела по факту сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам, Юрий Белойван на неоднократные вызовы следователя на допрос не явился. В связи с этим он объявлен в федеральный розыск, а в ближайшее время планируется объявление фигуранта и в международный розыск", - сказала Иванова.

О возбуждении второго уголовного дела в отношении Белойвана источник ТАСС сообщил еще в марте этого года. Он также отмечал, что решается вопрос об объявлении его в розыск.

Как сообщила представитель ГСУ, в 2014-2015 годах налоговой инспекцией была проведена проверка ООО "Золотой рассвет", которая осуществляет ресторанную деятельность, в том числе сети "Корчма "Тарас Бульба". Для того чтобы с нее не взыскали доначисленные суммы неуплаченных налогов, пеней и штрафа, в конце 2015 года он зарегистрировал другую подконтрольную организацию - ООО "Лидер К". "После выставления налоговым органом требования об уплате обществом налога, пени, штрафа по вынесенному решению Белойван не оплатил в установленный срок сумму недоимки в размере 57 млн рублей", - сказала Иванова. Он прекратил деятельность "Золотого рассвета", а ресторан продолжил работать от лица "Лидер К". Таким образом, были сокрыты денежные средства от налоговых органов.

В июле 2019 года Басманный суд Москвы приговорил Белойвана к двум годам колонии общего режима по делу о неуплате налогов. Сумма ущерба по делу составила 690 млн рублей. Спустя четыре месяца Преображенский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство о его освобождении от дальнейшего отбывания наказания в связи с болезнью. Предприниматель в ходе следствия полностью признал вину.