Что известно об исчезновении Ан-2 в Бурятии

В Бурятии 19 июля пропал самолет Ан-2, на его борту находились шесть человек.

Самолет вылетел из населенного пункта Кырен для определения области химической обработки лесов.

для определения области химической обработки лесов. Он перестал выходить на связь через шесть часов после вылета.

после вылета. Самолет принадлежит авиакомпании "Феникс" . Ее представитель сообщил, что Ан-2 1984 года выпуска , находился в "идеальном состоянии" , а экипаж имеет большой опыт полетов.

. Ее представитель сообщил, что Ан-2 , находился в , а экипаж имеет полетов. В авиакомпании также сообщили, что полет был согласован .

. Самолет облетал территории Тункинского и Окинского районов Бурятии.

Бурятии. На борту находились два члена экипажа и четыре члена экипажей других воздушных судов авиакомпании "Феникс".

члена экипажа и члена экипажей других воздушных судов авиакомпании "Феникс". На Ан-2 не сработал радиомаяк , поэтому спасатели не могут вести поиски с земли .

, поэтому спасатели вести поиски . Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело после ЧП, Бурятская транспортная прокуратура проводит проверку .

после ЧП, Бурятская транспортная прокуратура проводит . Спасатели продолжают искать самолет, поиски ведутся с воздуха . Сотрудники МЧС также попросили помочь в поисках жителей Бурятии .

самолет, поиски ведутся . Сотрудники МЧС также попросили помочь в поисках . Поиски осложняет отсутствие сведений о точном маршруте полета и горно-таежная местность.