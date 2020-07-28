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Исчезновение Ан-2 в Бурятии

Что известно об исчезновении Ан-2 в Бурятии

Ан-2
© Валерий Матыцин/ТАСC, архив

В Бурятии 19 июля пропал самолет Ан-2, на его борту находились шесть человек. 

  • Самолет вылетел из населенного пункта Кырен для определения области химической обработки лесов.
  • Он перестал выходить на связь через шесть часов после вылета.
  • Самолет принадлежит авиакомпании "Феникс". Ее представитель сообщил, что Ан-2 1984 года выпуска, находился в "идеальном состоянии", а экипаж имеет большой опыт полетов.
  • В авиакомпании также сообщили, что полет был согласован.
  • Самолет облетал территории Тункинского и Окинского районов Бурятии.
  • На борту находились два члена экипажа и четыре члена экипажей других воздушных судов авиакомпании "Феникс".
  • На Ан-2 не сработал радиомаяк, поэтому спасатели не могут вести поиски с земли.
  • Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело после ЧП, Бурятская транспортная прокуратура проводит проверку.
  • Спасатели продолжают искать самолет, поиски ведутся с воздуха. Сотрудники МЧС также попросили помочь в поисках жителей Бурятии.
  • Поиски осложняет отсутствие сведений о точном маршруте полета и горно-таежная местность.
Теги
РоссияБурятияИсчезновение Ан-2 в Бурятии
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