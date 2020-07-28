В Болгарии назвали причину аварии на газопроводе

СОФИЯ, 28 июля. /ТАСС/. Износ трубы стал причиной аварии на болгаро-греческом газопроводе в районе населенного пункта Кулата, в непосредственной близости от границы с Грецией. Об этом во вторник в интервью болгарскому телеканалу bTV сообщил исполнительный директор компании "Булгартрансгаз" Владимир Малинов.

"Считаем, что самой вероятной причиной аварии является старение материала, так как газопровод был построен в 1990-1992 годы, ему около 30 лет. В ремонтную программу компании этот участок не входил, так как его ревизия проводилась в 2014 году, а техническая инспекция газопровода проводится раз в 10 лет", - сказал он.

По его словам, из-за аварии поставка газа в Грецию временно прекращена. "Мы мобилизовали все необходимые ресурсы и постараемся ликвидировать ее последствия в максимально краткие сроки", - сообщил директор.

Авария на болгаро-греческом газопроводе в районе населенного пункта Кулата произошла утром в понедельник. Местные жители услышали громкий хлопок, а на компрессорной станции было отмечено резкое падение давления в газопроводе. Была задействована автоматическая система аварийного перекрытия трубы. Специалисты "Булгартрансгаза" прибыли на место происшествия через полчаса после аварии и обнаружили повреждение газопровода на участке около 200 м. Пострадавших нет, открытого горения не было.

Место инцидента посетил глава министерства охраны окружающей среды и водных ресурсов Болгарии Эмил Димитров. Он сообщил, что серьезного экологического ущерба авария не причинила. По его словам, "месяца за три природа полностью восстановится".