Совфед направил обращение генпрокурору по ситуации в Норильске

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Совет Федерации направил обращение генпрокурору Игорю Краснову в связи с ЧП, произошедшим в Норильске, вопрос находится на личном контроле председателя палаты Валентины Матвиенко. Об этом ТАСС сообщил во вторник глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"По итогам обсуждения на пленарном заседании Совета Федерации 24 июля [председатель СФ Валентина] Матвиенко направила обращение генпрокурору [Игорю] Краснову и дала ряд поручений комитетам Совфеда. Вопрос находится на личном контроле председателя Совфеда", - сказал Клишас.

По его словам, верхняя палата работает с правительством и с администрацией Красноярского края по этим вопросам. "Приоритетом для Совфеда является учет интересов норильчан, устранение всех последствий экологической катастрофы в Норильске и сохранение поступлений в бюджет Красноярского края", - подчеркнул сенатор.

Выступая на заключительном пленарном заседании весенней сессии, Матвиенко заявила, что Совет Федерации направит обращение в Генпрокуратуру с требованием тщательно разобраться с происшествием в Норильске. Она подчеркнула, что выводы должны быть сделаны не только по этой аварии, но и "в целом по экологической обстановке в сфере влияния "Норникеля". Председатель СФ заявила, что у властей есть моральное право спросить, почему акционеры крупнейшего предприятия так относятся к обеспечению экологической безопасности.

На территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара 29 мая разлилось более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов на 180 тыс. кв. метров грунта и в водоемы.