Четыре человека пострадали в результате взрыва шести бензовозов на западе Ирана

ТЕГЕРАН, 28 июля. /ТАСС/. По меньшей мере четыре человека пострадали в результате взрыва шести бензовозов и последовавшего пожара в промышленной зоне Доулят Абад в расположенной на западе Ирана провинции Керманшах. Об этом заявил во вторник замглавы пожарной охраны провинции Кейван Малеки.

"В ходе этого инцидента на парковке [промышленной зоны] Доулят Абад загорелись и взорвались шесть грузовиков, перевозивших топливо", - цитирует его агентство ISNA. Малеки добавил, что "в результате происшествия погибших нет, пострадали четыре человека".

По его словам, с учетом размеров возгорания пожар должен быть потушен в течение двух часов. Причины инцидента выясняются.