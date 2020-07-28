Суды арестовали 15 участников межнациональных столкновений в Москве

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Судами Москвы арестованы уже 15 участников межнациональных столкновений в разных районах столицы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службах столичных судов.

"Никулинский суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу семерым выходцам из Армении. Они обвиняются по ч. 2 ст. 213 УК ("Хулиганство в составе группы лиц")", - сказал агентству в суде.

В свою очередь в Троицком суде ТАСС сообщили об аресте по такой же статье четверых выходцев из Азербайджана. Ранее сообщалось, что четверо уроженцев этой страны были арестованы Кузьминским районным судом.

В ночь на 24 июля в московском районе Марьино произошло несколько стычек между уроженцами Армении и Азербайджана, одна из них переросла в массовую драку. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве и разбое. Задержаны были 25 человек. В течение дня 24 июля в разных районах Москвы произошло несколько новых стычек. Так, в Саларьево в Новой Москве группа азербайджанцев с деревянными палками и металлическими прутьями разгромила магазин стройматериалов, принадлежащий армянам, в результате пострадал один человек. В ходе другого происшествия неизвестные разбили стекла в зданиях кафе и автомойки, расположенных на западе Москвы, в результате чего один из посетителей был травмирован осколками стекла. По данным фактам возбуждены уголовные дела о хулиганстве, задержаны девять человек. Кроме того, семеро выходцев из Армении с деревянными битами ворвались в азербайджанский ресторан на Братиславской улице и устроили погром, еще несколько стычек произошло в других районах города.