У задержанного после взрыва в квартире в Самаре обнаружили вторую гранату

ТАСС, 28 июля. Полицейские обнаружили вторую гранату у мужчины, который накануне устроил взрыв в квартире в Самаре, сообщает во вторник пресс-служба областного следственного управления СК РФ.

В понедельник вечером ТАСС сообщал, что в Самаре из-за семейного дебоша вызвали наряд полиции. Мужчина, находившийся в квартире, бросил в подъезд предмет, который взорвался, в результате чего пострадал сотрудник полиции. "В тот момент, когда сотрудники стали заходить в квартиру, подозреваемый бросил в супругу гранату, которая взорвалась. В результате женщина и сотрудники полиции получили телесные повреждения. Это не помешало сотрудникам правоохранительных органов обезвредить подозреваемого, который уже держал в руках второй предмет, похожий на гранату. Взрывотехники пришли к выводу, что это готовая к применению боевая граната "Ф-1", - говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой.

Злоумышленник задержан, в отношении него возбуждено дело по ст. 105 ("Покушение на убийство"), ст. 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов") и ст. 222.1 ("Незаконное приобретение взрывных устройств") УК РФ. "В настоящее время всем потерпевшим оказывается медицинская помощь, угрозы их жизни и здоровью нет", - отмечается в сообщении.