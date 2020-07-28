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Дела в отношении Рауфа и Рауля Арашуковых
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Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства имущество Рауфа Арашукова

Речь идет об имуществе семьи бывшего члена Совета Федерации общей стоимостью почти 1,5 млрд рублей
Рауф Арашуков Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Рауф Арашуков
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России потребовала обратить в доход государства имущество почти на 1,5 млрд рублей бывшего члена Совета Федерации Рауфа Арашукова и его семьи. Об этом журналистам сообщили во вторник в пресс-службе Генпрокуратуры.

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По результатам проверки выявлено несоответствие доходов Рауля Арашукова, Рауфа Арашукова и их родственников стоимости имеющегося у них имущества. "С учетом установленных обстоятельств Генеральная прокуратура предъявила к Арашуковым гражданский иск об обращении выявленного имущества в доход государства. Иск направлен в Верховный суд РФ с ходатайством об изменении подсудности, поскольку его объективное рассмотрение по месту регистрации ответчиков невозможно", - сообщили в ведомстве.

Речь идет об имуществе Арашуковых общей стоимостью почти 1,5 млрд рублей. Оно было приобретено с 2007 по 2017 год. 

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Арашуков, Рауф РаулевичДела в отношении Рауфа и Рауля Арашуковых
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