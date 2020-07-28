Четыре человека пострадали в Башкирии при ликвидации боеприпасов

УФА, 28 июля. /ТАСС/. Четыре человека получили ранения при ликвидации боеприпасов на территории не действующей воинской части в Иглинском районе Башкирии. Это были сотрудники организации, заключившей контракт с Минобороны РФ на проведение работ, сообщили ТАСС в администрации муниципалитета во вторник.

"Это территория бывшей военной части в Урмане (поселок в Иглинском районе - прим. ТАСС). Пострадали четыре сотрудника организации, заключившей контракт с Минобороны РФ на ликвидацию боеприпасов. Они все живы, некоторые получили ожоги, кто-то - ранения", - сообщили в администрации.

Информация о ЧП поступила около 11:00 мск, на место выезжала скорая. "Данная территория закрыта для доступа гражданских лиц, она охраняется. Эвакуации местных жителей не требуется", - добавила собеседница агентства.

Арсенал в Урмане был расформирован в 2011 году и передан на утилизацию. По периметру установлено ограждение. В июне 2015 года на этих складах произошел крупный пожар, тогда из-за взрывов боеприпасов в Иглинском районе Башкирии был введен режим ЧС. Из Урмана эвакуировали 1,1 тыс. человек, в том числе 350 детей.