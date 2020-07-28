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Адвокат Арашукова заявил, что у его клиента нет собственности на 1,5 млрд руб.

Владимир Постанюк указал, что все имущество экс-сенатора приобретено законно

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Защита экс-сенатора Рауфа Арашукова считает, что все его имущество приобретено законно, при этом у него нет собственности на 1,5 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил адвокат Арашукова Владимир Постанюк.

"Все его имущество приобретено законно. На мой взгляд, у него и его родственников нет собственности на 1,5 млрд рублей. Надо ознакомиться с иском Генпрокуратуры, так как пока не ясно, какое имущество оспаривает надзорное ведомство", - сказал он.

Генеральная прокуратура России во вторник сообщила о подаче иска в Верховный суд РФ об изъятии в доход государства имущества бывшего члена Совета Федерации Рауфа Арашукова и его семьи в размере почти 1,5 млрд рублей. По данным ведомства, прокурорские проверки выявили явное несоответствие доходов Рауля Арашукова, Рауфа Арашукова и их родственников стоимости имеющегося у них имущества.

Теги
РоссияАрашуков, Рауф Раулевич
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