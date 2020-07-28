Один из фигурантов дела экс-главы Коми Гайзера освобожден условно-досрочно

СЫКТЫВКАР, 28 июля. /ТАСС/. Один из осужденных по уголовному делу в отношении бывшего руководства Республики Коми, экс-руководитель Фонда поддержки инвестпроектов региона Игорь Кудинов освобожден условно-досрочно. Такое решение принял во вторник Верховный суд республики, сообщили ТАСС в суде.

"Верховный суд республики оставил без изменений постановление Ухтинского городского суда, который 25 июня удовлетворил ходатайство адвоката Кудинова об условно-досрочном освобождении", - сообщили ТАСС в суде.

Как уточнил ТАСС адвокат Андрей Викторов, это было первое прошение Кудинова об условно-досрочном освобождении. "Своим поведением Кудинов доказал, что не нуждается в дальнейшем отбывании наказания и достоин условно-досрочного освобождения. Администрация колонии поддержала ходатайство в суде первой инстанции, но прокуратура обжаловала это решение Ухтинского городского суда. Решение Верховного суда вступило в силу, есть возможность его обжалования в кассационном порядке, но это не приостанавливает исполнение решения суда. Как быстро решение суда поступит в оригинале в исправительное учреждение (колонию в поселке Нижний Доманик под Ухтой - прим. ТАСС), так его и выпустят", - пояснил адвокат.

Кудинов был признан виновным в хищении путем мошенничества акций ОАО "Птицефабрика "Зеленецкая" и легализации доходов, полученных преступным путем. В июне 2019 года Кудинов был осужден на семь лет колонии общего режима со штрафом в 500 тыс. рублей. За счет времени, проведенного в СИЗО, срок заключения должен был завершиться в начале сентября 2020 года.