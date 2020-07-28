В Москве неизвестные "заминировали" здание газеты "Комсомольская правда"

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Неизвестные сообщили о "минировании" здания газеты "Комсомольская правда" в Москве, на место прибыли сотрудники полиции. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Неизвестные сообщили о минировании здания "Комсомольской правды". В настоящее время на месте происшествия работают полицейские", - сказал собеседник агентства.

Во вторник поступили анонимные сообщения о "минировании" более 20 больниц и других административных зданий в Москве, "заминированы" также торговые центры Vnukovo Outlet Village и "Савеловский", аэропорт Домодедово.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С 3 марта начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов. Ни одна из угроз не подтвердилась. ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".