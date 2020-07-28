Информация о "минировании" больниц, ТЦ и аэропорта в Москве не подтвердилась

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Специалисты проверили все "заминированные" объекты в Москве, в том числе больницы, торговые центры и аэропорт, угрозы не подтвердились. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах.

Ранее во вторник поступили анонимные сообщения о "минировании" более 20 больниц и других административных зданий в Москве, ТЦ Vnukovo Outlet Village и "Савеловский". Также сообщалось об угрозе взрыва в аэропорту Домодедово и здании газеты "Комсомольская правда". "В настоящее время проверка этих объектов завершена. Взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества там не обнаружены. Информация о минировании оказалась ложной", - сказал собеседник агентства.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С 3 марта начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов. Ни одна из угроз не подтвердилась. ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".