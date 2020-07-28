Прокурор просит назначить экс-главе РАО Федотову 5,5 года колонии по делу о мошенничестве

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Гособвинение просит назначить 5,5 года колонии бывшему главе Российского авторского общества (РАО) Сергею Федотову, обвиняемому в многомиллионном мошенничестве. Как сообщает корреспондент ТАСС из зала суда, уголовное дело рассматривается в особом порядке.

"Прошу признать Федотова виновным и назначить ему наказание в виде 5,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - сказал в ходе прений прокурор. Гособвинитель просил учесть состояние здоровья Федотова и его деятельное раскаяние. Кроме того, прокурор попросил удовлетворить иск потерпевшей стороны, которая, как и адвокаты, просила суд не назначать подсудимым реальное наказание.

Помимо прочего, в деле также имеются положительные характеристики, подписанные в том числе Николаем Расторгуевым, Андреем Макаревичем и Натальей Касаткиной.

По уголовному делу, кроме Федотова, проходят его мать Вера Федотова, начальник управления обслуживания правообладателей РАО Светлана Темешова, еще одна сотрудница РАО Анжела Агейкина и предприниматель Володия Назгашвили. Все фигуранты признали вину в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере, и попросили рассмотреть их дело в особом порядке, который предусматривает назначение наказания, не превышающего двух третей от максимального. Кроме того, при особом порядке суд не исследует доказательства по делу и выносит приговор после прений сторон. Для остальных фигурантов гособвинение просит назначить по 4,5 года колонии общего режима.

Согласно обвинительному заключению, подсудимые создали группу, которая заключала с фирмами и индивидуальными предпринимателями соглашения об авторских правах и право на ротацию музыкальных произведений. Затем компании и предприниматели переуступали РАО право на транслирование музыкальных треков. В действительности эти произведения художественной ценности не представляли и никогда не записывались. Тем не менее, из средств РАО проводилась оплата авторских гонораров за эти произведения на подставных лиц, а Федотов и его сообщники потом обналичивали эти деньги и присваивали себе. По данным следствия, таким образом было похищено 730 млн рублей.

Ранее Федотов уже был осужден по делу о мошенничестве. 19 июня 2017 года Мещанский суд Москвы признал его виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере") и приговорил к 1,5 года колонии общего режима. 7 декабря 2017 года он был освобожден по УДО. Темешова по этому делу проходила свидетелем.