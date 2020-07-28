Бывшего следователя подозревают в злоупотреблении полномочиями в Нижнем Новгороде

ТАСС, 28 июля. В отношении бывшего следователя СК в Нижнем Новгороде возбудили дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте следственного управления СК РФ по Нижегородской области.

"В отношении бывшего следователя следственного отдела по Нижегородскому району Нижнего Новгорода возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ. По версии следствия, в 2014 году следователь по результатам проведения доследственной проверки по заявлению девушки о попытке ее изнасилования вынес незаконное решение об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении конкретного гражданина. Именно этот гражданин в июле 2020 года был задержан по подозрению в совершении убийства молодой девушки в Автозаводском районе Нижнего Новгорода", - отмечается в сообщении.

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту покушения на изнасилование отменено, возбуждено уголовное дело. "Следователь, вынесший незаконное процессуальное решение, из органов Следственного комитета уволен", - говорится в сообщении.

У подозреваемого провели обыски, изъяли документы. "В ходе расследования уголовного дела будет проверена вся работа бывшего следователя и принятые им решение", - отметили в пресс-службе следственного управления.