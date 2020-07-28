Бывшего медбрата больницы под Тулой обвинили в причинении смерти ветерану боевых действий

ТУЛА, 28 июля. /ТАСС/. Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего медбрата Новомосковской горбольницы Тульской области, предположительно, от неосторожных действий которого получил травмы головы и умер ветеран боевых действий на Северном Кавказе. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"Заместитель прокурора Тульской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 22-летнего бывшего медицинского брата ГУЗ "Новомосковская городская клиническая больница". Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей")", - говорится в сообщении на сайте облпрокуратуры.

Как сообщалось, 30 мая в больницу Новомосковска госпитализировали 42-летнего жителя города - участника первой чеченской кампании, который годом ранее перенес операцию на сердце. Через несколько часов врачи заподозрили у него коронавирусную инфекцию и решили перевезти в больницу Тулы, где он умер 1 июля. Мать мужчины сообщила, что перед переводом в другое медучреждение видела травмы на его голове.

По версии следственного управления СК РФ по Тульской области, из-за неосторожных действий медицинского брата пациент упал с каталки для транспортировки больных и ударился головой об пол, эти травмы стали причиной смерти. Дело с утвержденным обвинительным заключением передано на рассмотрение в суд.