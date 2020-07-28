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Дело Ивана Сафронова
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Иван Сафронов отказался от сделки со следствием

По словам адвоката, в рамках сделки Сафронов должен был бы признать вину и получить не более двух третей от максимального наказания - 10 лет
Иван Сафронов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Иван Сафронов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Следователь, который ведет дело обвиняемого в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, предлагал ему заключить сделку со следствием, но он отказался. Об этом ТАСС заявил адвокат Иван Павлов.

"Следователь предлагал ему сделку, в рамках которой тот должен был бы признать вину и получить не более двух третей от максимального наказания, то есть 10 лет. Это было озвучено еще 13 июля. Сафронов от этого предложения отказался", - сказал он.

Адвокат добавил, что следователь требовал от Сафронова раскрытия источников информации.

"Условием сделки должно было стать раскрытие источников Сафронова. Это то, что интересует следователя. При этом следствие категорически отрицает какую-то связь обвинения с журналистской деятельностью Ивана, а здесь получается, что интерес представляют его источники информации. Тут следствие противоречит самому себе", - сказал он.

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