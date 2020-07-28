Более 30 жителей Северной Осетии воюют в рядах запрещенной ИГ

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Более 30 жителей Северной Осетии действуют в рядах террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом доложил глава республики Вячеслав Битаров в ходе встречи в режиме видеоконференции с зампредом Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым.

"В республике сегодня остается сложная криминогенная ситуация, в частности, связанная и с участием жителей республики в бандформированиях, в том числе - в составе бандформирований ИГИЛ за рубежом. [Зарегистрировано] более 30 человек на сегодняшний день, <…> которые участвуют в таких бандформированиях", - сказал Битаров.

По его словам, речь идет в основном о жителях сельских населенных пунктов, где "остается проблемой вопрос трудоустройства". В целом, как отметил Битаров, высокий уровень безработицы является основным фактором сложной криминогенной ситуации в Северной Осетии.

Руководитель региона рассказал, что молодежь вовлекают в бандитские формирования как через социальные сети, так и напрямую. "Конечно, спецслужбы, правоохранительные органы ведут достаточно весомую работу по выявлению и по пресечению [деятельности] таких группировок внутри республики, но без решения социальных вопросов, конечно же, всех они не переловят, не посадят", - заметил Битаров.

Он выразил благодарность Медведеву и президенту РФ Владимиру Путину за внимание к проблемам республики, в частности - за принятие программы социально-экономического развития региона, в рамках которой строятся дороги, детские сады, школы и так далее. По словам Битарова, "это часть остроты проблемы снимает", потому что на возведении этих объектов задействуются в том числе молодые люди, но такие стройки заканчиваются, поэтому "необходимо решать вопросы трудоустройства населения".

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