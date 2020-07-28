Фотокорреспондента ТАСС в Минске задержали сотрудники милиции

МИНСК, 28 июля. /ТАСС/. Фотокорреспондент ТАСС в Белоруссии Наталия Федосенко была задержана во вторник сотрудниками милиции у здания Комитета госбезопасности, куда представители предвыборного штаба экс-кандидата в президенты Виктора Бабарико собирались передать ходатайство об изменении политику меры пресечения. Об этом Федосенко сообщила по телефону корреспонденту ТАСС.

Федосенко рассказала, что ее вместе с журналистами агентства Reuters, телеканала "Белсат" и портала tut.by" привезли Заводской РУВД Минска.

Позже фотокорреспондент ТАСС сообщила, что ее и других журналистов отпустили.

"Нас собрали в одной комнате, переписали паспортные данные и данные журналистских удостоверений и после этого отпустили", - сказала Федосенко.

Журналисты были задержаны у здания Комитета госбезопасности, куда представители предвыборного штаба экс-кандидата в президенты Виктора Бабарико собирались передать ходатайство об изменении политику меры пресечения.

В свою очередь пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова заявила, что "журналистов не задерживали", а доставили в отделение для проверки документов.

Представитель штаба Бабарико Мария Колесникова подала ходатайство об изменении экс-претенденту на пост президента меры пресечения. Представители его штаба также призвали граждан подавать такие же ходатайства. Бабарико, которого обвиняют в экономических преступлениях, содержится в СИЗО КГБ.

Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. 14 июля Центризбирком Белоруссии принял решение о регистрации пяти человек в качестве кандидатов в президенты - Андрея Дмитриева, Анны Канопацкой, Александра Лукашенко, Светланы Тихановской, Сергея Череченя. В регистрации кандидатом в президенты было отказано также Валерию Цепкало.

В новость были внесены изменения (17:11 мск) - добавлена информация, что журналистов отпустили