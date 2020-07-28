В Калининградском зоопарке за ночь погибли 18 водоплавающих птиц

КАЛИНИНГРАД, 28 июля. /ТАСС/. Восемнадцать водоплавающих птиц погибли по не установленным пока причинам в Калининградском зоопарке, сообщила ТАСС пресс-секретарь учреждения Екатерина Михайлова.

"Утром обнаружилось, что по непонятным пока причинам пала часть птиц на малых прудах, там, где сидят утиные и гусеобразные. Сейчас устанавливаем причину падежа птиц. Пруды [воду] спустили на всякий случай. Потому что причина падежа пока не ясна. Оставшихся птиц перевели на другие водоемы", - рассказала она.

Собеседница уточнила, что погибли 18 птиц - девять домашних и столько же диких.

В ночь на 22 июля в зоопарке погибли три балтийских тюленя и пожилой медведь-барибал. Предположительно, причиной смерти животных стала реакция на препарат для дегельминтизации.

По информации Михайловой, на сегодняшний день точная причина случившегося с этими животными не названа, "ждем результатов экспертизы и прокурорской проверки".

Калининградский зоопарк - один из трех исторических зоопарков России (наряду с зоопарками Москвы и Санкт-Петербурга). Располагается на территории бывшего Кёнигсбергского зоопарка, который был основан немецким предпринимателем Германом Клаассом в 1896 году. Калининградский зоопарк занимает территорию в 16,37 га, в коллекции насчитывается более 2 тыс. животных почти 300 видов.