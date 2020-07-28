Суд отказал в объединении дел сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Бутырский суд Москвы на досудебной подготовке по уголовному делу в отношении младшей из сестер Хачатурян, которую на момент совершения убийства отца признали невменяемой, отказался объединять ее дело с делом старших сестер. Об этом ТАСС сообщила адвокат Валентина Фролова.

"Суд отказался объединять дела [сестер]", - сказала защитник.

Также, по ее словам, суд отказался возвращать дело в Генпрокуратуру РФ и оставил его материалы для рассмотрения по существу.

Помимо прочего, адвокаты обвиняемой попросили, чтобы дело их подзащитной слушалось тройкой судей. Суд это ходатайство удовлетворил. Кроме того, потерпевшая сторона настаивала на том, чтобы дополнительно был исследован корыстный мотив девушек при совершении ими преступления через возврат дела прокурору для доследования органами следствия. Гособвинение в процессе представляет первый заместитель столичного районного прокурора.

Рассмотрение дела

Кроме того, Бутырский суд 10 августа приступит к рассмотрению по существу дела в отношении младшей из сестер Хачатурян.

"Слушания начнутся 10 августа", - сказала адвокат. Она уточнила, что заседание начнется в 14:00 мск.

Единственное ходатайство, которое удовлетворил суд на прошедшей во вторник досудебной подготовке, - о рассмотрении дела в составе коллегии трех судей. "Нас устраивает такое решение", - заявила ТАСС адвокат потерпевшей стороны Юлия Нитченко.

По ее словам, все заседания будут проходит в закрытом от СМИ и слушателей режиме.

"Возможность, что ее [младшую Хачатурян - прим. ТАСС] признают вменяемой, также существует", - резюмировала Нитченко. Она также указала на противоречие экспертиз, которые были проведены в том числе экспертами института им. Сербского, а также с участием независимых экспертов, которых привлекли юристы потерпевших.

Допрос старших сестер

Старшие сестры Хачатурян выступят в качестве свидетелей во время рассмотрения по существу дела в отношении младшей из сестер, сообщил адвокат Ярослав Пакулин.

Защита просила Бутырский суд Москвы об объединении уголовных дел сестер в одно производство и рассмотрение его в Московском городском суде. "Старшие сестры заявлены в качестве свидетелей и будут давать показания в рамках рассмотрения уголовного дела в отношении младшей сестры", - сказал защитник.

Он также уточнил, что все девушки отказались от наследства.

Дело будет рассмотрено тройкой профессиональных судей. Досудебная подготовка по делу старших сестер назначена к рассмотрению в Московском городском суде на 31 июля.

У суда во вторник собралось более десятка федеральных каналов и около 30 человек из группы поддержки сестер, которые скандировали "свободу", когда младшая сестра покидала здание суда.