В Москве разыскивают неизвестных, стрелявших в мужчину в ходе конфликта

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Полиция разыскивает неизвестных, стрелявших из травматического пистолета в мужчину в ходе конфликта в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

"Сегодня около 20 часов на Боровском шоссе между мужчиной и неизвестными произошел конфликт, в ходе которого ему были причинены телесные повреждения, - сказал собеседник агентства. - В мужчину произвели выстрел, предположительно, из травматического пистолета".

Стрелявшие скрылись с места происшествия. Сейчас проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание подозреваемых.