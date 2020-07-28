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В Москве разыскивают неизвестных, стрелявших в мужчину в ходе конфликта

Инцидент произошел на Боровском шоссе. В мужчину выстрелили, предположительно, из травматического пистолета

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Полиция разыскивает неизвестных, стрелявших из травматического пистолета в мужчину в ходе конфликта в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

"Сегодня около 20 часов на Боровском шоссе между мужчиной и неизвестными произошел конфликт, в ходе которого ему были причинены телесные повреждения, - сказал собеседник агентства. - В мужчину произвели выстрел, предположительно, из травматического пистолета".

Стрелявшие скрылись с места происшествия. Сейчас проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание подозреваемых.

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Россия
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