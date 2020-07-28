Ивановские следователи задержали главного ветинспектора с подчиненным, возбуждены дела

ТАСС, 28 июля. Следователи задержали главного ветеринарного инспектора Ивановской области и начальника Ивановской станции по борьбе с болезнями животных, которых подозревают в получении взятки и мошенничестве. Возбуждены уголовные дела, сообщилапресс-служба следственного управления СК по региону.

"<...> В отношении руководителя службы ветеринарии Ивановской области - главного государственного ветеринарного инспектора Ивановской области Хосрова Абдуллаева и начальника БГУ ИО "Ивановская городская станция по борьбе с болезнями животных" Ивана Иванова возбуждены уголовные дела о получении взятки (п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ). В отношении Абдуллаева также возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). <...> Подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения", - говорится в сообщении пресс-службы СУ СК по Ивановской области.

По данным следствия, в начале 2020 года Абдуллаев и Иванов получили от руководителя одного из предприятий Ивановской области взятку за оказание общего покровительства в предпринимательской деятельности в сфере переработки и производства продуктов питания. "Кроме того, в 2018 году Абдуллаев, используя свое служебное положение, совершил хищение денежных средств в размере 385 тыс. рублей у жителя областного центра, введя последнего в заблуждение относительно оказания ему содействия в получении гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства его супругой-индивидуальным предпринимателем", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как уточняется в сообщении пресс-службы СУ СК по Ивановской области, уголовные дела возбуждены на основании материалов регионального управления УФСБ России и УМВД России по региону.