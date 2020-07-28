Прокуратура начала проверку в связи с ДТП с автобусом в Башкирии

ТАСС, 28 июля. Прокуратура Башкирии проверяет обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика в Салаватском районе республики, в результате которого погибли два человека, шестеро получили ранения. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры региона.

ДТП произошло в 18:45 (по местному времени) на 4-м км автодороги Кропачево - Месягутово - Ачит в Салаватском районе Башкирии. Пассажирский автобус Ford Transit, в салоне которого находились 16 человек, столкнулся с грузовиком MAN. В результате ДТП две пассажирки автобуса умерли на месте, еще шестеро человек, в том числе восьмилетний ребенок, были госпитализированы. Оба водителя не получили травм.

"В рамках организованной прокуратурой проверки планируется оценить законность оказания услуг по перевозке граждан и грузов, дать оценку соответствия технического состояния транспортных средств требованиям безопасности", - отмечается в сообщении.

По данным прокуратуры, причиной аварии послужило то, что большегруз при спуске с горы допустил смещение полуприцепа на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение с автобусом.