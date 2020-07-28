На востоке Москвы неизвестные избили мужчину и выстрелили в него

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Неизвестные избили мужчину и выстрелили в него из травматического оружия на востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

"В 20:58 около дома 15 по 7-й Парковой улице произошел конфликт у мужчины с неизвестными. Они избили его и выстрелили в него из травматического оружия", - сказал собеседник агентства.

Нападавшие скрылись. Сейчас решается вопрос о направлении пострадавшего в больницу.

Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что пострадавший мужчина находится в состоянии сильного алкогольного опьянения.