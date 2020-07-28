В Ингушетии нашли мертвым в автомобиле сотрудника Росгвардии

МАГАС, 28 июля. /ТАСС/. Сотрудник вневедомственной охраны найден мертвым в автомобиле неподалеку от трассы "Кавказ" в Ингушетии, сообщили ТАСС в пресс-службе территориального управления Росгвардии по Республике Ингушетия.

"В Сунженском районе Республики Ингушетия неподалеку от автодороги Р-217 "Кавказ" в легковом автомобиле обнаружен сотрудник вневедомственной охраны без признаков жизни. Устанавливаются обстоятельства произошедшего", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщается, ведомство окажет поддержку семье погибшего сотрудника. "Руководство республиканского управления вневедомственной охраны выражает соболезнования родственникам и близким погибшего. Им будет оказана вся необходимая помощь в решении социальных вопросов и оформлении полагающихся в соответствии с законодательством выплат", - уточнили в пресс-службе.

Ранее источник в правоохранительных структурах республики сообщал ТАСС, что силовик погиб в результате обстрела его автомобиля неизвестными.