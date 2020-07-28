Сход с рельсов двух электровозов в Петербурге повредил пути и контактную сеть

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Путевая инфраструктура грузовой железнодорожной ветки и контактная сеть оказались поврежденными из-за столкновения и схода с рельсов двух грузовых электровозов на станции Купчинская в Санкт-Петербурге, при котором пострадал машинист. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД, филиал РЖД).

"На станции Купчинская Октябрьской железной дороги продолжаются работы по восстановлению путевой инфраструктуры и контактной сети, поврежденных в результате схода подвижного состава. В мероприятиях задействовано более 140 человек, работает специализированная техника", - сказала собеседница агентства.

На месте столкновения работают краны восстановительных поездов станций Волковская и Санкт-Петербург-сортировочный - Московский. Специалисты ОЖД поднимают один из двух сошедших электровозов и грузовой вагон.

Как ранее сообщили журналистам в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ, столкновение электровозов привело к крупному ущербу инфраструктуре. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Управление на транспорте МВД России по СЗФО также инициировало проверку по факту случившегося, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. К проверке приступила и Санкт-Петербургская транспортная прокуратура.

Во вторник днем столкнулись и сошли с рельсов два грузовых электровоза и один порожний вагон. В результате происшествия травмы средней степени тяжести получил машинист локомотива, который госпитализирован в клиническую больницу РЖД-Медицина в Санкт-Петербурге. Его состояние оценивается как удовлетворительное. После происшествия врачи оказали помощь еще одному человеку, у которого случился гипертонический криз, при этом он не являлся участником происшествия, от госпитализации отказался.

На движение пассажирских поездов влияния не оказано, так как на этом участке осуществляются только грузовые перевозки, грузовые составы следуют по иным маршрутам.