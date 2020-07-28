Источник: силовики ищут трех человек за обстрел автомобиля росгвардейца в Ингушетии

МАГАС, 28 июля. /ТАСС/. Правоохранительные органы Ингушетии разыскивают троих подозреваемых в обстреле автомобиля, в результате которого погиб сотрудник Росгвардии, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"Ведутся поиски троих подозреваемых", - сказал собеседник, добавив, что нападавшие "из машины сотрудника забрали пистолет".

Он также не исключил, что нападавшие могут быть связаны с экстремистами. "Правоохранители склоняются именно к такой версии", - добавил собеседник агентства.

Ранее источник в правоохранительных структурах республики сообщал ТАСС, что силовик погиб в результате обстрела его автомобиля неизвестными.

В свою очередь в пресс-службе территориального управления Росгвардии по Республике Ингушетия ТАСС сообщили, что погибший являлся сотрудником вневедомственной охраны. Мужчина был найден мертвым в автомобиле неподалеку от трассы "Кавказ" в Ингушетии.