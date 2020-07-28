{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Источник: силовики ищут трех человек за обстрел автомобиля росгвардейца в Ингушетии

По данным источника в правоохранительных органах региона, нападавшие могут быть связаны с экстремистами

МАГАС, 28 июля. /ТАСС/. Правоохранительные органы Ингушетии разыскивают троих подозреваемых в обстреле автомобиля, в результате которого погиб сотрудник Росгвардии, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"Ведутся поиски троих подозреваемых", - сказал собеседник, добавив, что нападавшие "из машины сотрудника забрали пистолет".

Он также не исключил, что нападавшие могут быть связаны с экстремистами. "Правоохранители склоняются именно к такой версии", - добавил собеседник агентства.

Ранее источник в правоохранительных структурах республики сообщал ТАСС, что силовик погиб в результате обстрела его автомобиля неизвестными.

В свою очередь в пресс-службе территориального управления Росгвардии по Республике Ингушетия ТАСС сообщили, что погибший являлся сотрудником вневедомственной охраны. Мужчина был найден мертвым в автомобиле неподалеку от трассы "Кавказ" в Ингушетии.

Теги
РоссияИнгушетия
Под Владимиром загорелось здание бывшего кинотеатра
Пострадавших в ЧП нет
Читать полностью