В КЧР сильный ветер повредил кровли школы, детского сада и дома культуры

ЧЕРКЕССК, 28 июля. /ТАСС/. Сильный ветер повредил крыши детского сада, школы и дома культуры в Ногайском районе Карачаево-Черкесии. Из-за ветра на участке дороги А-156 подъезд к городу Черкесску от Р-217 "Кавказ" повалены деревья, в связи с чем затруднено движение автомобилей, сообщили во вторник в пресс-службе ГУ МЧС России по КЧР.

"28 июля в 20:00 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по КЧР поступило сообщение о том, что в результате прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений в виде ливневого дождя и шквалистого ветра в ауле Эркен-Юрт Ногайского района произошло частичное повреждение кровли средней общеобразовательной школы на площади 500 кв. м, детского сада на площади 250 кв. м и Дома культуры на площади 120 кв. м", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что из-за сильного ветра на участке от 33-го до 37-го км федеральной дороги А-156 подъезд к городу Черкесску от Р-217 "Кавказ" на проезжую часть повалены деревья, движение автотранспорта осложнено, его регулируют сотрудники управления ГИБДД МВД по КЧР. В ликвидации последствий непогоды от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС КЧР задействованы 44 человека и 18 единиц техники.

Как ранее сообщили в пресс-службе компании "Россети Северный Кавказ" в 11 населенных пунктах Адыге-Хабльского, Хабезского и Прикубанского районов республики из-за сильного ливня и ветра произошло частичное отключение электроэнергии. Специалисты компании ведут восстановительные работы.

Согласно данным МЧС, с 18:00 28 июля до 18:00 29 июля в Карачаево-Черкесии переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 6-11 м/с, в первой половине ночи с порывами 15-18. Температура воздуха ночью от плюс 12 до плюс 17 градусов, в горах местами от плюс пяти до плюс 10 градусов, днем от плюс 22 до плюс 27 градусов, в горах местами плюс 13-18 градусов.

Местами сильный дождь, в сочетании с грозой, градом и шквалом 20-23 м/с, на реках подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, в горах - сход селей малого объема. В южных районах республики сохранится высокая пожароопасность (4-й класс).