Полицейские задержали мужчину, ограбившего банк в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции разыскали и задержали мужчину, который во вторник ограбил отделение банка на Большом проспекте Васильевского острова в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по городу и Ленинградской области.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с коллегами из Василеостровского района задержали подозреваемого в разбойном нападении на отделение банка на Большом проспекте Васильевского острова", - говорится в сообщении.

Во вторник вечером неизвестный вошел в отделение банка на Большом проспекте Васильевского острова, угрожая пистолетом. По данным полиции, злоумышленник похитил более 1 млн рублей и скрылся. В ходе нападения никто не пострадал. Инцидент произошел в отделении Сбербанка, сообщили агентству в пресс-службе финансово-кредитной организации.

"Полицейские оперативно установили личность злоумышленника, им оказался 29-летний мужчина, ранее работавший барменом. По его словам, он нуждался в деньгах из-за потери работы. Задержали налетчика по месту проживания в одном из домов на 26-й линии Васильевского острова. Денежные средства в сумме 1 млн 108 тыс. рублей у подозреваемого изъяты", - добавили в пресс-службе управления МВД.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ ("Разбой").