В Дагестане главу отдела архитектуры мэрии Избербаша подозревают в превышении полномочий

МАХАЧКАЛА, 29 июля. /ТАСС/. Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело по статье о превышении полномочий в отношении начальника отдела строительства и архитектуры администрации города Избербаша. Ход расследования дела прокуратура взяла на контроль, сообщила ТАСС во вторник пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

"Прокуратурой города Избербаша проведена проверка исполнения градостроительного законодательства. По материалам прокурорской проверки в отношении начальника отдела строительства и архитектуры администрации городского округа "город Избербаш" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Ход расследования уголовного дела прокуратурой города взят на контроль", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, следствие установило, что в 2019 году начальник отдела строительства и архитектуры мэрии Избербаша без необходимых документов выдал местному жителю разрешение на строительство восьмиэтажного многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями на территории, относящейся к зоне индивидуальной жилой застройки. Чиновнику грозит до четырех лет лишения свободы.