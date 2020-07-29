В Чугуевском районе Приморья подтвердили новый очаг африканской чумы свиней

ВЛАДИВОСТОК, 29 июля. /ТАСС/. Лаборатория Россельхознадзора подтвердила очаг вируса африканской чумы свиней (АЧС) в хозяйстве в Чугуевском районе Приморья. Об этом сообщила в среду пресс-служба регионального управления ведомства.

"Протоколом Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора от 28 июля подтверждено наличие ДНК вируса африканской чумы свиней (АЧС) у домашней свиньи в хозяйстве на территории села Заветное Чугуевского района. В исследованных образцах патологического материала, отобранного от трупа домашней свиньи, обнаружена ДНК вируса", - говорится в сообщении.

Всего в Приморье карантин по этому вирусу действует в четырех муниципалитетах: Лесозаводске, Кировском и Яковлевском районах, Чугуевском муниципальном округе.

Африканская чума свиней в Приморском крае была зарегистрирована летом 2019 года, а в феврале 2020 года правительство Приморья решило отстреливать диких кабанов в трех районах края для защиты от распространения вируса. В апреле карантин сняли в последнем - Октябрьском - районе края, но уже в июне снова ввели в Дальнереченском районе.

Африканская чума свиней - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель, его переносчики - животные. Вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую, укусы насекомых. Случаев заражения человека не зарегистрировали, однако ученые не исключают такого риска.