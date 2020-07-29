СК завершил расследование дела бывшего зампреда правительства Сахалинской области

ТАСС, 29 июля. Главное следственное управление Следственного комитета РФ завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя председателя правительства Сахалинской области Игоря Быстрова. Бывший зампред обвиняется в превышении должностных полномочий, сообщается на сайте СК РФ.

"В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя председателя правительства Сахалинской области Игоря Быстрова. Быстрову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, Быстров в 2016 году под угрозой проведения многочисленных проверок со стороны надзорных и правоохранительных органов вынудил бизнесмена из Южно-Сахалинска продать принадлежавшее ему предприятие, имеющее "доли квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов", третьим лицам по заниженной цене.

Уголовное дело направили заместителю генерального прокурора РФ для утверждения обвинительного заключения и передачи материалов в суд.