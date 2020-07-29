Во Владивостоке возбудили уголовное дело на администрацию за некачественный ремонт дорог

ВЛАДИВОСТОК, 29 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о халатности при ремонте дорог, которые проводила администрация Владивостока в 2018 году. Дорожное покрытие не соответствовало госстандартам, сообщается в среду на сайте региональной прокуратуры.

По информации ведомства, в 2018 году администрация Владивостока заключила муниципальный контракт по ремонту трех автомобильных дорог на общую сумму более 110 млн рублей. Прокуратура выявила нарушения при производстве работ - отсутствие защитного слоя асфальтобетона.

"При анализе результатов измерения отремонтированного дорожного покрытия установлено, что его толщина не соответствует техническому заданию и требованиям государственных стандартов", - говорится в сообщении.

Должностные лица управления автодорог и благоустройства администрации Владивостка выполенный ремонт приняли и оплатили в полном объеме. По данным прокуратуры, общая сумма невыполненных работ составила почти 4 млн рублей. Результаты проверки прокуроры направили в следственные органы.

"По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба")", - уточняется в сообщении.

Фигурантам дела грозит штраф до 120 тыс. рублей или в размере заработной платы, либо арест до 3 месяцев. О том, привлекается ли кто-то из чиновников к ответственности, не сообщается.